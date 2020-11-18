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09:37 18.11.2020

Европа ужесточает ограничения, ситуация с COVID-19 по-прежнему напряженная

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Европа ужесточает ограничения, ситуация с COVID-19 по-прежнему напряженная

В ряде стран Европы продолжают вводить ограничительные меры и выявлять тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, сообщают во вторник европейские СМИ.

В Италии вновь ускорилось распространение коронавирусной инфекции. За сутки выявили 32 тыс. новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее сообщалось о 27 тыс. Более 700 человек скончались от последствий заражения.

В Швеции, которая во время первой волны пандемии весной не стала вводить жесткие ограничения на перемещения граждан своей страны, за последние четыре дня подтвердили 15 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

В Швейцарии зафиксировали за минувшие 24 часа 4,5 тыс. новых случаев заболевания, в Венгрии - 5,2 тыс., в Австрии - 5,9 тыс.

В Австрии во вторник начали действовать ограничительные меры, жителям разрешено выходить из дома для похода в магазин и для поездок на работу для тех сотрудников, кто занят в жизненно важных сферах. Рестораны, салоны красоты и другие заведения сферы услуг закрыты.

Врачи в Венгрии в свою очередь предупредили, что нехватка медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии приведет в скором времени к росту смертности среди пациентов.

Власти Люксембурга во вторник заявили, что могут закрыть кафе и рестораны, если среднесуточный прирост не вернется к 500 случаям. С конца октября в стране фиксируют по 700-800 случаев коронавируса в день.

В Шотландии, между тем, ужесточают ограничения из-за ухудшения ситуации. Сразу 11 районов объявлены как места "самого высокого уровня опасности". В них закрывают бары, рестораны, а также магазины, занимающиеся продажей не жизненно важных товаров.

Службы здравоохранения Нидерландов констатировали снижение на 15% прироста новых случаев коронавируса за последнюю неделю благодаря введенным ограничения. Согласно их данным, за семь последних дней в стране выявили 37,7 тыс. новых случаев, тогда как неделей ранее этот показатель был примерно на 7 тыс. выше - 43,6 тыс.

Теги: #коронавирус #европа
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