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09:29 18.11.2020

США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе

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США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе

Вашингтон направит гуманитарную помощь стоимостью в $5 млн для пострадавших от конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил во вторник госдепартамент США.

"США предоставляют гуманитарную помощь на сумму в $5 млн, чтобы поддержать работу Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций и партнеров из неправительственных организаций, и помочь людям, пострадавшим от недавних боевых действий", - говорится в пресс-релизе о ситуации в Нагорном Карабахе, опубликованном на сайте госдепа.

В нем отмечается, что "США приветствуют прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном". Кроме того, Вашингтон призывает решать проблему Нагорного Карабаха через Минскую группу ОБСЕ.

Теги: #сша #карабах
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