Снег в Киеве в среду ночью убирало 305 единиц основной техники – КГГА

В ночь на среду, 18 ноября, в Киеве снег убирало 305 единиц основной техники, 33 вспомогательной и 169 работников с ручной уборки, обработка дорожного покрытия продолжается, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Сегодня ночью к уборке снега во всех районах столицы было задействовано 305 единиц основной техники, 33 вспомогательной и 169 работников с ручной уборки", – сказано в сообщении столичной мэрии, обнародованном в среду утром, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В КГГА подчеркнули, что столичные дорожники продолжают проводить очередную обработку дорожного покрытия противогололедными материалами, чтобы не допустить образования гололеда.

"Усиленный контроль осуществляется за потенциально опасными участками улично-дорожной сети - мостами, подъемами, спусками, улицами, которыми курсирует общественный транспорт, и дорогами с мостовой", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что особое внимание уделено тротуарам и остановкам общественного транспорта, для уборки и обработки посыпочными материалами которых задействованы как малогабаритная техника, так и бригады с ручной уборки.

"Общественный транспорт уже начал свою работу и работает в обычном режиме. Дорожная служба города продолжает работу в круглосуточном режиме", – подчеркнули в мэрии.