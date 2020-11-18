В Украине за сутки выявлено 12 496 заболевших COVID-19, умерло наибольшее количество инфицированных с начала пандемии - 256 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 096 человек, умерли 256 пациентов – наибольшее количество с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализовано – 1 668 человек; летальних случаев - 256; выздоровело – 8 096 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее зафиксировано 11 968 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 16 ноября сообщалось об 9 832 новых случаях, 15 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 10 681 человека, 14 ноября за сутки коронавирус зарегстрировали у 12 524 человек, 13 ноября зафиксировано 11 787 случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 570 153 человека, 10 112 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 259 079 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official