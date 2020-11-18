В отношении 15 чиновников "Укрзализныци", которых подозревают в завладении почти 59 млн грн, открыто уголовное дело

Уголовное производство открыто на 15 чиновников АО "Укрзализныця", которые за якобы ремонт поездов нанесли убытки предприятию на более чем 58,6 млн грн, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По процессуального руководства Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пятнадцати лиц по фактам завладения средствами в особо крупных размерах, служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия, подделка документов, совершаемых в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины", – сказано в сообщении на сайте Офиса генпрокурора во вторник.

В частности, в период 2015-2016 годов должностные лица ОАО "Укрзализныця" с привлечением фиктивных предприятий, составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществления модернизации более 20 дизель-поездов. Это в дальнейшем стали основанием для перевода денежных средств со счетов ОАО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий.

Как уточнили правоохранители, 17 ноября в отношении этих подозреваемых открыты материалы уголовного производства. Среди них - бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал ОАО "Укрзализныця" и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов предприятия.

"Экспертизой установлено, что работы по модернизации не проводилось, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци" нанесено более 58,6 млн грн убытков", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283913