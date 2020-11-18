События

07:38 18.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 55,5 млн, жертв -1,33 млн

2 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 55,5 млн, жертв -1,33 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 (по Киеву) среды 55 млн 578 тыс. 685 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 586 тыс. 114, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 337 тыс. 559 против 1 млн 326 тыс. 768 человек по состоянию на утро вторника, выздоровели более 35,7 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 350 тыс. 143 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 148 тыс. 34) и 248 тыс. 600 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 424), излечились более 4,2 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 38 тыс. 532 человека. Всего зафиксировано 8 млн 912 тыс. 704 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 512 - до 131 тыс. 31, поправились 8,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 911 тыс. 758 заболевших, что на 37 тыс. 294 человек больше, чем сутками ранее, умерло 166 тыс. 699 больных (рост - на 685), вылечились более 5,35 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 172,3. В США на 1 млн жителей скончались 766 человека, Индии - 95, Бразилии - 782.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:28 17.11.2020
В Нидерландах открываются театры, музеи и бассейны на фоне снижения распространения COVID-19

В Нидерландах открываются театры, музеи и бассейны на фоне снижения распространения COVID-19

21:01 17.11.2020
Британская полиция не будет брать "суперштрафы" за вечеринки во время пандемии

Британская полиция не будет брать "суперштрафы" за вечеринки во время пандемии

19:17 17.11.2020
В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

17:19 17.11.2020
Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

15:02 17.11.2020
Home Depot увеличил чистую прибыль и выручку в III финквартале сильнее прогнозов

Home Depot увеличил чистую прибыль и выручку в III финквартале сильнее прогнозов

14:55 17.11.2020
За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек

За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек

14:21 17.11.2020
Кабмин выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

Кабмин выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

14:19 17.11.2020
Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

14:10 17.11.2020
Посольство ОАЭ передало Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для детских интернатов и домов престарелых

Посольство ОАЭ передало Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для детских интернатов и домов престарелых

13:48 17.11.2020
Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Зеленский в разговоре с Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

Украина работает с МВФ, чтобы как можно скорее принять миссию фонда в Киеве - Зеленский

Расследование дела "Роттердам+" возобновлено – НАБУ

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

ПОСЛЕДНЕЕ

В отношении 15 чиновников "Укрзализныци", которых подозревают в завладении почти 59 млн грн, открыто уголовное дело

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Меры изоляции из-за COVID-19 ведут к росту радикальных настроений у молодежи, считает британская полиця

Ранее судимый харьковчанин после ссоры с соседом бросил ему во двор гранату

На платформах станций метро в Киеве установят 19 дефибрилляторов

Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США

Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании

По делу о хищении средств на ремонт жилых домов в Харькове появился еще один подозреваемый

Главы Twitter и Facebook заявили в Сенате о непредвзятой работы их платформ во время выборов

Зеленский в разговоре с Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА