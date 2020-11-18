Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду утром.

В частности обстрелы зафиксированы вблизи Новотроицкого, где противник использовал ручной противотанковый гранатомет, и в районе Шумел - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано", – подчеркнули украинские военные.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/