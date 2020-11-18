Меры изоляции из-за COVID-19 ведут к росту радикальных настроений у молодежи, считает британская полиця

Пандемия коронавируса и связанная с ней социальная изоляция способствуют "идеальному шторму", который делает все больше молодых людей уязвимыми для распространения радикальных и экстремистских настроений, предупредила британская полиция в среду.

"В последние несколько лет наблюдается резкий рост экстремистских материалов в интернете, и COVID-19 ведет к тому, что уязвимые люди проводят гораздо больше времени изолированно. Изоляция также сокращает число защитных факторов, которые могут обеспечить школьное образование, занятость, друзья и семья", - цитируют СМИ заявление главы британской контртеррористичекой полиции Нила Басу.

Он отметил: "По-моему, это идеальный шторм, который мы не можем предсказать, и последствия которого мы можем ощущать еще много лет".

После недавних нападений террористов во Франции и Австрии в Великобритании в качестве меры предосторожности уровень террористической угрозы был повышен до "серьезного".

За 18 месяцев (до конца июня 2020 года) 17 детей были арестованы в Великобритании в связи с террористическими преступлениями, сообщила полиция.