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02:14 18.11.2020

Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании

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Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в качестве ответных мер на санкции Минск может пересмотреть программы сотрудничества с Европейским союзом по целому ряду направлений.

"У нас есть достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические меры в отношении Беларуси. Это и целесообразность, и перспектива нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной миграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее", - заявил Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

Кроме того, отметил министр, идёт работа "над документом в таможенной сфере, где имеется ряд чувствительных вопросов, надо посмотреть на это".

"Мы посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, которые реализуются здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, на ряд образовательных программ", - сказал он.

При этом Макей отметил, что "нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому".

"Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации", - заключил он.

Теги: #ес #сотрудничество #пересмотр #беларусь
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