По делу о хищении средств на ремонт жилых домов в Харькове появился еще один подозреваемый

Бывшему директору частного предприятия объявлено о подозрении по делу о хищении средств, предназначавшихся на ремонт жилых домов в Харькове.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, ему инкриминируется ч. 3 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший директор коммунального предприятия "Харьковжилстрой" и бывший директор частного предприятия вступили в сговор. Директор КП перечислял средства на ремонт жилых домов на счет частной фирмы, но фактически работы выполняли работники подчиненного ему коммунального предприятия. Частной фирмой работы выполнялись только на бумаге", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, согласно учредительным документам, "Харьковжилстрой" должно проводить текущий ремонт в домах самостоятельно и не может по своему усмотрению заключать договоры с подрядчиками на выполнение работ, поскольку не имеет на это бюджета. В результате сговора между бывшим директором КП и экс-руководителем фирмы, деньги, предназначенные на выплату зарплаты работникам коммунального предприятия, перечислялись на счет частной фирмы.

По данным досудебного следствия, нанесенный в результате ущерб превысил 2,6 млн.грн.

Как сообщалось, в мае по этому уголовному производству было объявлено о подозрении бывшему директору коммунального предприятия. Ему также инкриминируется ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Источник:https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=283886