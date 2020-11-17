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23:43 17.11.2020

Зеленский в разговоре с Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

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Зеленский в разговоре с Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы с МВФ.

         "Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 млрд, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства", - отметил Зеленский в разговоре с Георгиевой, сообщает пресс-служба главы государства.

         Он отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

         "На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - констатировал президент.

         Зеленский указал, что последовательно поддерживает независимость Национального банка. Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета Украины на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

         "Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", - подчеркнул он.

         Глава государства отметил, что сегодня как никогда в Украине сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

         Также Зеленский сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

         Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы МВФ и начало работы миссии фонда станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

         "Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - сказал он.

         Директор-распорядитель МВФ Георгиева отметила, что работа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

 

Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-direktorom-ro-65129

Теги: #условия #транш #мвф
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