Украина работает с МВФ, чтобы как можно скорее принять миссию фонда в Киеве - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности в стране.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию", - написал он в своем Twitter во вторник вечером.

Как сообщалось, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко допускает приезд миссии Международного валютного фонда в Украину до конца 2020 года.

"Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки" во время своего недавнего визита в Вашингтон.

По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1328801930865500163?s=07&fbclid=IwAR3nJ8AuTsNQqoSWDUF2W-xyNsPWO-N41iQ6bE-vXd4A5mazOBaePnvBVDU