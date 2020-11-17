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21:46 17.11.2020

Дорожники продолжают обрабатывать улицы и чистить тротуары: задействовано 274 единицы техники

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Дорожники продолжают обрабатывать улицы и чистить тротуары: задействовано 274 единицы техники

Коммунальные службы Киева продолжают обрабатывать улицы и чистить тротуары столицы, задействовано 274 единицы техники и 52 бригады ручной уборки, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Дорожники продолжают обрабатывать улицы и искусственные сооружения противогололедными материалами. Работает 274 единицы техники и 52 бригады с ручной уборки", – сообщила пресс-служба на странице в Фейсбук во вторник вечером, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В КГГА отметили, что дорожники используют жидкие хлориды, соль, солевую смесь. "Благодаря этому снег на проезжих частях тает без образования гололеда", – добавили чиновники.

Кроме того, продолжается очистка от снега тротуаров. Особое внимание уделяется ступеням и спускам в подземные переходы.

"Всего для борьбы с непогодой КК "Киевавтодор" имеет 544 единицы техники", – подчеркнули в столичной мэрри.

В КГГА напомнили, что после того как дорожники получили предупреждение о снеге, началась превентивная обработка дорог противогололедными средствами.

Теги: #киев #снег #дороги
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