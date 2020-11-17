В Нидерландах открываются театры, музеи и бассейны на фоне снижения распространения COVID-19

Власти Нидерландов смягчили ограничительные меры на фоне снижения темпов распространения коронавируса в стране и разрешили театрам, музеям и другим общественным заведениям возобновить деятельность, сообщает издание NL Times.

Цифры все еще слишком высокие, но тренд - на понижение, это хорошо", - сказал на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Со среды в стране вновь заработают театры, музеи, кино, клубы, бассейны, зоопарки и тематические парки. В помещениях, где можно сидеть, смогут находиться до 30 человек. На улице можно будет гулять группами по четыре человека, а домой приглашать до трех человек в день.

Рютте не упомянул, какие правила будут действовать во время Рождества и Нового года.

"Мы надеемся, что сможем сделать осторожный промежуточный шаг в середине декабря. Есть большая потребность отпраздновать Рождество", - сказал министр здравоохранения Уго де Йонге.

С начала пандемии в Нидерландах заразились коронавирусом более 450 тыс. человек, более 8,6 тыс. умерли.