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21:01 17.11.2020

Британская полиция не будет брать "суперштрафы" за вечеринки во время пандемии

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Британская полиция не будет брать "суперштрафы" за вечеринки во время пандемии

Национальный совет начальников полиции Британии рекомендовал полиции отказаться от "суперштрафов" в 10 тыс. фунтов стерлингов за организацию вечеринок во время пандемии из-за опасений, что их можно будет оспорить в суде, сообщает во вторник телеканал Sky News.

В заявлении совета говорится, что полиции не рекомендуется пока выдавать уведомления о фиксированном штрафе на сумму в 10 тыс. фунтов стерлингов, а вызывать нарушителей в суд. В нем отмечается, что, если получивший штраф обратится в суд, то этот фиксированный штраф будет проверен на соответствие уровню личного дохода.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, более 52 тыс. умерли. В связи с обстановкой действует ряд ограничений. В Англии до декабря действует режим самоизоляции: жителям разрешено покидать дом только по необходимости, бары и рестораны работают на вынос, а магазины, за исключением продуктовых, закрыты. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии ограничительные меры действуют частично.

Теги: #коронавирус #штрафы #британия
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