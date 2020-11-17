Парламент Турции одобрил предложение об отправке военных в Азербайджан - СМИ

Депутаты парламента Турции одобрили во вторник закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан, сообщает агентство "Анадолу".

"Парламент Турции принял закон об отправке военных в Азербайджан", - пишет агентство.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен отправить военнослужащих в Азербайджан и попросил парламент утвердить это решение.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.