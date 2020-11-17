События

20:46 17.11.2020

Парламент Турции одобрил предложение об отправке военных в Азербайджан - СМИ

1 мин читать
Парламент Турции одобрил предложение об отправке военных в Азербайджан - СМИ

Депутаты парламента Турции одобрили во вторник закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан, сообщает агентство "Анадолу".

"Парламент Турции принял закон об отправке военных в Азербайджан", - пишет агентство.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен отправить военнослужащих в Азербайджан и попросил парламент утвердить это решение.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

Теги: #военные #турция #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:43 17.11.2020
Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

11:46 16.11.2020
Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

13:56 14.11.2020
Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

09:44 14.11.2020
Баку и Ереван обменялись телами нескольких погибших военнослужащих

Баку и Ереван обменялись телами нескольких погибших военнослужащих

13:41 12.11.2020
Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

09:26 12.11.2020
10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

19:03 11.11.2020
Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

20:14 10.11.2020
Эрдоган считает необходимым создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - СМИ

Эрдоган считает необходимым создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - СМИ

20:11 10.11.2020
Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

19:24 10.11.2020
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, утверждают в Москве

Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, утверждают в Москве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Расследование дела "Роттердам+" возобновлено – НАБУ

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Британская полиция не будет брать "суперштрафы" за вечеринки во время пандемии

Харьковская прокуратура добилась безальтернативного содержания под стражей для криминального авторитета

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога 6 декабря встретятся Шевчик и Павлов

Расследование дела "Роттердам+" возобновлено – НАБУ

Космонавты установили новую заплатку на месте утечки воздуха на МКС

Юристы Трампа продолжают направлять иски по поводу выборов, значительных успехов пока нет - СМИ

В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

МТСБУ впервые вошло в рейтинг ТОП-25 инновационных компаний Украины

"Укргазвыдобування" объявило тендер на страхование имущественных рисков при разработке месторождений нефти и газа

В Киеве на дорогах ожидается гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА