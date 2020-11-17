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19:20 17.11.2020

Юристы Трампа продолжают направлять иски по поводу выборов, значительных успехов пока нет - СМИ

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Юристы Трампа продолжают направлять иски по поводу выборов, значительных успехов пока нет - СМИ

Юристы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа продолжают на этой неделе направлять иски в суды, стремясь оспорить результаты голосования на выборах в ряде ключевых штатов, сообщают во вторник американские СМИ.

Издание The Hill отмечает, что на данный момент эти усилия не увенчались существенными успехами. Если тенденция сохранится, то Трампу будет сложно добиться передачи спорных дел, потенциально способных изменить в его пользу результаты выборов, в Верховный суд США. Именно сценария, подразумевающего рассмотрение жалоб штаба Трампа в Верховном суде, больше всего опасаются в Демократической партии, так как в этом суде шесть судей из девяти считаются сторонниками республиканцев.

The Hill констатирует, что некоторые юристы не видят у Трампа серьезных шансов через суды добиться переизбрания. "Поскольку большинство жалоб либо отклоняются, либо отзываются, то у штаба Трампа нет реальной возможности изменить результаты даже в одном отдельно взятом штате, не говоря уже о нескольких штатах", - считает профессор по юриспруденции Университета Калифорнии Рик Хансен.

Со своей стороны, в штабе Трампа заявили, что верят в успех и намерены продолжать борьбу в судах за пересмотр результатов голосования в некоторых "колеблющихся" штатах.

"Существуют предусмотренные законом способы добиться наших целей. И если нам будет сопутствовать успех, то президент добьется переизбрания", - заявила советник по юридическим вопросам штаба Трампа Дженна Эллис.

Трампу для того, чтобы остаться у власти на второй срок, нужно добиться пересмотра в свою пользу итогов выборов минимум в трех штатах. В этом плане перед ним стоит более сложная задача, нежели у Джорджа Буша-младшего в 2000 году. Тогда споры касались только одного штата: Флориды. Буш в итоге был избран президентом решением Верховного суда и с перевесом всего в один голос.

Теги: #суды #сша #трамп #выборы
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