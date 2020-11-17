События

19:17 17.11.2020

В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

1 мин читать
В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

В Молдове во вторник зарегистрировано 1069 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"Во вторник было обработано 3115 тестов, в том числе 2632 первичных теста. В результате выяснилось, что 1069 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 90 912", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 1185 пациентов, выздоровевших от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 73 059 человек. Благодаря большому количеству вылечившихся в последнее время, количество активных случаев коронавируса сократилось с 18 тыс. до 15 800.

В Молдове действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это предполагает соблюдение социальной дистанции, ношение масок, обязательную дезинфекцию, измерение температуры в общественных местах. Также запрещены мероприятия с участием более 50 человек.

При этом, разрешены свадьбы и другие мероприятия, работают все магазины, торговые центры, рынки, рестораны. Власти заявили, что не будут ограничивать деятельность экономических агентов.

В воскресенье в Молдове состоялись выборы президента. На участках соблюдались жесткие санитарные нормы.

После выборов власти заявили о том, что рассматривают вопрос об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. В частности, мэрия Кишинева обсуждает возможность закрытия рынков и введения локдауна выходного дня.

Теги: #молдова #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 17.11.2020
Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

17:18 17.11.2020
В ЕС ожидают от избранной президентом Молдове Санду решительных мер по борьбе с коррупцией в республике

В ЕС ожидают от избранной президентом Молдове Санду решительных мер по борьбе с коррупцией в республике

15:02 17.11.2020
Home Depot увеличил чистую прибыль и выручку в III финквартале сильнее прогнозов

Home Depot увеличил чистую прибыль и выручку в III финквартале сильнее прогнозов

14:55 17.11.2020
За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек

За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек

14:25 17.11.2020
Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

14:21 17.11.2020
Кабмин выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

Кабмин выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

14:19 17.11.2020
Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

14:10 17.11.2020
Посольство ОАЭ передало Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для детских интернатов и домов престарелых

Посольство ОАЭ передало Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для детских интернатов и домов престарелых

13:48 17.11.2020
Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

12:23 17.11.2020
С момента появления COVID-19 прошел год, однако о его происхождении все еще неизвестно

С момента появления COVID-19 прошел год, однако о его происхождении все еще неизвестно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Космонавты установили новую заплатку на месте утечки воздуха на МКС

Юристы Трампа продолжают направлять иски по поводу выборов, значительных успехов пока нет - СМИ

МТСБУ впервые вошло в рейтинг ТОП-25 инновационных компаний Украины

"Укргазвыдобування" объявило тендер на страхование имущественных рисков при разработке месторождений нефти и газа

В Киеве на дорогах ожидается гололедица

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе определение об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", ЦПК заявляет, что дело остается открытым

"Житомироблэнерго" объявило тендер на ОСАГО

"Энергоатом": подключение ЗАЭС-2 ожидается не позже 25 ноября, ЗАЭС-5 – 20 декабря

ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете деятельности "Партии Шария"

ГСЧС получила еще 23 спасательные машины для ликвидации последствий ДТП – Мининфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА