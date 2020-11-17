В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

В Молдове во вторник зарегистрировано 1069 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"Во вторник было обработано 3115 тестов, в том числе 2632 первичных теста. В результате выяснилось, что 1069 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 90 912", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 1185 пациентов, выздоровевших от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 73 059 человек. Благодаря большому количеству вылечившихся в последнее время, количество активных случаев коронавируса сократилось с 18 тыс. до 15 800.

В Молдове действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это предполагает соблюдение социальной дистанции, ношение масок, обязательную дезинфекцию, измерение температуры в общественных местах. Также запрещены мероприятия с участием более 50 человек.

При этом, разрешены свадьбы и другие мероприятия, работают все магазины, торговые центры, рынки, рестораны. Власти заявили, что не будут ограничивать деятельность экономических агентов.

В воскресенье в Молдове состоялись выборы президента. На участках соблюдались жесткие санитарные нормы.

После выборов власти заявили о том, что рассматривают вопрос об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. В частности, мэрия Кишинева обсуждает возможность закрытия рынков и введения локдауна выходного дня.