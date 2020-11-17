"Укргазвыдобування" объявило тендер на страхование имущественных рисков при разработке месторождений нефти и газа
ПАО "Укргазвыдобування" (Киев) 17 ноября объявило тендер на обязательное страхование имущественных рисков при разработке месторождений нефти и газа, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 2,839 млн грн.
Согласно данным системы, последний день подачи тендерных предложений - 18 декабря.
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.