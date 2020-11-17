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19:07 17.11.2020

В Киеве на дорогах ожидается гололедица

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В Киеве на дорогах ожидается гололедица

В Киеве до конца суток 17 ноября и в течение суток 18 ноября ожидается гололед, на дорогах гололедица (II уровень опасности, желтый), сообщает во вторник вечером пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

 

Теги: #киев #гололедица
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