В Киеве на дорогах ожидается гололедица

В Киеве до конца суток 17 ноября и в течение суток 18 ноября ожидается гололед, на дорогах гололедица (II уровень опасности, желтый), сообщает во вторник вечером пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.