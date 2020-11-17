ГСЧС получила еще 23 спасательные машины для ликвидации последствий ДТП – Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственным агентством инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") передали Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) еще 23 аварийно-спасательные машины легкого типа стоимостью 80,4 млн грн для проведения первоочередных спасательных работ и ликвидации последствий ДТП, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры во вторник.

"Сегодня в рамках Государственной программы безопасности движения до 2020 года ГСЧС получила еще 23 новенькие аварийно-спасательные машины легкого типа, созданные на базе Ford Ranger. Они имеют самое современное оборудование в соответствии со всеми европейскими стандартами. В конце октября мы уже передали службе 80 таких автомобилей, которые сразу же отправились на наши дороги и доказали свою эффективность. На очереди до конца года еще 36 аналогичных авто", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Криклия.

Министерство отмечает, что, по подсчетам экспертов, благодаря использованию этих спасательных машин время прибытия помощи на место ДТП уменьшится с 35-ти до 12 минут

Машины рассчитаны на бригады спасателей до пяти человек и предназначены для проведения первоочередных спасательных работ, ликвидации последствий ДТП, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, 27 октября ГСЧС уже было передано 80 новых аварийно-спасательных машин легкого типа стоимостью почти 280 млн грн. Передача прошла в рамках реализации Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года.