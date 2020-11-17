На 44 пассажирских самолета РФ наложен арест за незаконные авиаперевозки в Крым - СБУ

По материалам следователей Службы безопасности Украины наложен арест на 44 пассажирских самолета одного из российских авиаперевозчиков, нарушивших порядок въезда и выезда на временно аннексированную территорию АР Крым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, арест наложен в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111, ч.2 ст.332, ч.2 ст.332-1 и ст.334 Уголовного кодекса Украины относительно нарушения иностранными авиакомпаниями правил международных перелетов и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров в нарушение норм украинского законодательства", - говорится в сообщении.

Так, наложение ареста и проведение дальнейших следственных действий даст возможность ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.