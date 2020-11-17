События

17:27 17.11.2020

Парламент Дании поддержал планы по ликвидации 15 млн норок для борьбы с COVID-19

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В правительстве Дании во вторник сообщили, что получили поддержку со стороны большинства в парламенте страны в отношении решения о ликвидации 15 млн норок из-за опасений, связанных с COVID-19, передает агентство Associated Press.

Находящаяся у власти партия социал-демократов не имеет большинства в парламенте. Однако в ночь на вторник этой партии удалось договориться с еще четырьмя партиями, которые выразили готовность проголосовать за законопроект.

Предлагаемый законопроект предусматривает уничтожение всех норок в стране, а также запрещает их разведение до конца 2021 года.

Агентство отмечает, что пока остается неясно, когда именно состоится голосование по этой инициативе.

В ряде стран мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции - выявили случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок. Так, в США с августа погибли более 15 тыс. зараженных норок.

Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок.

Власти Дании ранее хотели уничтожить все поголовье этих животных, однако выяснилось, что у правительства страны нет полномочий, чтобы требовать от фермеров уничтожения всех животных. После этого в парламент Дании внесли на рассмотрение соответствующий законопроект.

Теги: #дания
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