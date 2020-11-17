В ЕС ожидают от избранной президентом Молдове Санду решительных мер по борьбе с коррупцией в республике

В Европейском союзе надеются, что избранная президентом Молдове Майя Санду примет решительные меры против процветающей в стране коррупции, и обещают оказать ей поддержку в этом.

"В ходе предвыборной кампании Санду много говорила о борьбе против коррупции и о необходимости реформ. Это как раз то, что мы в Европейском союзе хотели услышать (от молдавских руководителей - ИФ), потому что коррупция в этой стране представляет собой огромную проблему", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, представляя во вторник журналистам повестку дня предстоящего заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Она получит нашу поддержку, если ей удастся воплотить в действия и законодательство те политические решения, о которых она объявила в предвыборной кампании", - обещал он.