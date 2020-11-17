События

17:17 17.11.2020

Все больше американцев готовы сделать прививку от коронавируса - опрос

2 мин читать

Почти две трети американцев заявили в октябре о готовности сделать себе прививку против COVID-19, свидетельствуют данные опроса института Gallup.

"59% американцев в последнем опросе заявили, что они бы сделали прививку от COVID-19, по сравнению с 50% желающих в сентябре", - говорится в сообщении института.

Данные опроса свидетельствуют, что наибольшие изменения в отношении к вакцинации произошли среди тех американцев, которые поддерживают Демократическую партию США. Число желающих сделать прививку от коронавируса выросло с 53% в сентябре до 69% в октябре.

Американцы в возрасте от 45 до 64 лет тоже стали с большим пониманием относиться к необходимости вакцинации. Среди них почти 50% в октябре заявили, что сделали бы прививку от COVID-19, тогда как в сентябре эта цифра составляла всего 36%. Желание сделать прививку от коронавируса также выросло на 10 процентных пунктов среди женщин и людей без высшего образования.

Среди тех, кто заявил об отсутствии желания сделать прививку, 37% уточнили, что причиной тому является ускоренный график ее разработки. Еще 26% сказали, что хотели бы убедиться, что вакцина безопасна. Примерно 12% опрошенных заявили, что не доверяют вакцинам в целом.

Gallup проводил опрос с 19 октября по 1 ноября среди почти 3 тыс. совершеннолетних американцев. Это было еще до того, как компании Pfizer и Moderna объявили о высокой эффективности своих вакцин в ходе клинических испытаний. Разработка Pfizer может остановить заражение в 90% случаев, а Moderna - более чем в 94%.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Дании поддержал планы по ликвидации 15 млн норок для борьбы с COVID-19

Возле здания Рады начались потасовки, полиция просит участников акции протеста прекратить противоправные действия

В ЕС ожидают от избранной президентом Молдове Санду решительных мер по борьбе с коррупцией в республике

Режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни - помощник худрука

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже базовой линии на 44,3% - горадминистрация

Клименко представил нового руководителя полиции Ровенской области

Рада обязала Кабмин за неделю информировать граждан об усилении карантинных мер

СБУ предотвратила поставки экстремистской литературы в одно из соседних государств

Кабмин выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА