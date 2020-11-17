Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже базовой линии на 44,3% - горадминистрация

Интенсивность эпидемического процесса заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) находится на низком уровне и ниже базовой линии на 44,3%, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации во вторник.

"В столице за 46-ю неделю 2020 года зарегистрировано 12 375 больных гриппом и ОРВИ… Сейчас показатель заболеваемости составляет 417", - говорится в сообщении.

Сейчас в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей. Заболели 4 тыс 626 детей (рост на 5,6%) и 7 тыс 749 взрослых (рост на 12,2%). В медицинские учреждения за неделю госпитализирован 31 человек, из них 26 - дети.

В структуре заболеваемости дети составляют 37,4%, а на предыдущей неделе - 38,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,1% - зарегистрировано 2 тыс 319 случаев.