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15:15 17.11.2020

Клименко представил нового руководителя полиции Ровенской области

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Клименко представил нового руководителя полиции Ровенской области

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил нового руководителя полиции Ровенской области, полковника полиции Алексея Камишанского.

"Во вступительном слове Игорь Клименко сообщил присутствующим, что Валерий Самчук вынужден завершить службу по состоянию здоровья", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в соцсети Facebook.

Ранее Камишанский занимал должность начальника управления стратегических расследований в Луганской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

 

Теги: #клименко #кадры #полиция #ровенская_область
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