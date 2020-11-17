В Еврокомиссии указали на важность проведения всеобъемлющей судебной реформы в Украине

Украина находится в настоящее время в ситуации конституционной дилеммы, вызванной решением Конституционного суда Украины (КС) о признании несоответствующими Основному закону положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации, выход из которой можно найти через перезапуск всеобъемлющей судебной реформы в Украине.

Это отметила заместитель председателя генерального директората Европейской Комиссии по политике соседства и расширению, и.о. председателя группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова на форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" во вторник.

"То, что мы видим на данный момент - это конституционная дилемма, в которой находится страна. Мы имеем ситуацию, в которой наивысший суд, по существу, устранил одного из ключевых участников антикоррупционной архитектуры, которая была создана при помощи большого сотрудничества украинских властей и международных партнеров, акторов гражданского общества", - сказала Матернова.

По ее словам, простого и прямого выхода из этой дилеммы не существует, однако из нее можно найти выход через перезапуск всеобъемлющей судебной реформы в Украине.

"Я думаю, что при помощи серии шагов, как решить ее - потому что нет волшебного средства - можно найти выход через перезапуск всеобъемлющей судебной реформы, которая бы решила разные элементы этого. Я точно могу говорить от имени ЕС, но также ряда наших международных партнеров, что международное сообщество готово помочь Украине найти выход из этой действительно важной дилеммы", - подчеркнула руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

Она отметила, что за полтора года двух правительств президента Зеленского были значительные достижения, такие как принятие банковского закона, закона о рекриминализации незаконного обогащения, создание Высшего антикоррупционного суда, проведение земельной реформы, анбандлинг "Нафтогаза". "Это действительно важные шаги. Но, не думаю, что мы были бы хорошими друзьями Украины, если бы мы также не указали на некоторые колебания на пути реформ, включая недавние очень систематические атаки на некоторые из этих реформ", - указала Матернова.