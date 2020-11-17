События

13:08 17.11.2020

В Еврокомиссии указали на важность проведения всеобъемлющей судебной реформы в Украине

2 мин читать
В Еврокомиссии указали на важность проведения всеобъемлющей судебной реформы в Украине

Украина находится в настоящее время в ситуации конституционной дилеммы, вызванной решением Конституционного суда Украины (КС) о признании несоответствующими Основному закону положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации, выход из которой можно найти через перезапуск всеобъемлющей судебной реформы в Украине.

Это отметила заместитель председателя генерального директората Европейской Комиссии по политике соседства и расширению, и.о. председателя группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова на форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" во вторник.

"То, что мы видим на данный момент - это конституционная дилемма, в которой находится страна. Мы имеем ситуацию, в которой наивысший суд, по существу, устранил одного из ключевых участников антикоррупционной архитектуры, которая была создана при помощи большого сотрудничества украинских властей и международных партнеров, акторов гражданского общества", - сказала Матернова.

По ее словам, простого и прямого выхода из этой дилеммы не существует, однако из нее можно найти выход через перезапуск всеобъемлющей судебной реформы в Украине.

"Я думаю, что при помощи серии шагов, как решить ее - потому что нет волшебного средства - можно найти выход через перезапуск всеобъемлющей судебной реформы, которая бы решила разные элементы этого. Я точно могу говорить от имени ЕС, но также ряда наших международных партнеров, что международное сообщество готово помочь Украине найти выход из этой действительно важной дилеммы", - подчеркнула руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

Она отметила, что за полтора года двух правительств президента Зеленского были значительные достижения, такие как принятие банковского закона, закона о рекриминализации незаконного обогащения, создание Высшего антикоррупционного суда, проведение земельной реформы, анбандлинг "Нафтогаза". "Это действительно важные шаги. Но, не думаю, что мы были бы хорошими друзьями Украины, если бы мы также не указали на некоторые колебания на пути реформ, включая недавние очень систематические атаки на некоторые из этих реформ", - указала Матернова.

Теги: #ес #еврокомиссия #суд #судебная_реформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 17.11.2020
Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

11:29 17.11.2020
Скорик не признает победу Труханова на выборах мэра Одессы и намерен судиться

Скорик не признает победу Труханова на выборах мэра Одессы и намерен судиться

09:23 17.11.2020
Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

18:45 16.11.2020
ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

16:43 16.11.2020
В Еврокомиссии сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок

В Еврокомиссии сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок

14:13 16.11.2020
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича – решение

Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича – решение

13:31 14.11.2020
Суд Киева арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке людей

Суд Киева арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке людей

16:52 13.11.2020
Мастер леса Гутянского лесхоза, по чьей халатности вырубили деревьев на 5,7 млн грн, пойдет под суд – ГБР

Мастер леса Гутянского лесхоза, по чьей халатности вырубили деревьев на 5,7 млн грн, пойдет под суд – ГБР

10:58 13.11.2020
Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

10:40 13.11.2020
ВАКС оставил в силе меру пресечения – залог в 7 млн грн - для экс-замминистра юстиции Бернацкой

ВАКС оставил в силе меру пресечения – залог в 7 млн грн - для экс-замминистра юстиции Бернацкой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

Генсек ООН опасается обострения проблемы голода на планете из-за COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

ГБР задержало руководителя областного управления "Укртрансбезопасности" на получении взяток более чем на 200 тыс. грн

С момента появления COVID-19 прошел год, однако о его происхождении все еще неизвестно

Шмыгаль анонсировал пять "цифровых решений" для обуздания эпидемии коронавируса

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

В Киеве вечером 17 ноября ожидается мокрый снег

Правительство Украины разрешило закупать емкости для кислорода по упрощенной процедуре

В ВСУ за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА