С момента появления COVID-19 прошел год, однако о его происхождении все еще неизвестно

Первый случай коронавируса COVID-19 был выявлен, предположительно, ровно год назад, за это время в мире диагностировали уже свыше 55 млн заражений и зафиксировали более 1,3 млн смертей среди инфицированных.

Как писала газета South China Morning Post (SCMP) в марте этого года, "нулевой пациент" с COVID-19 был, вероятно, зафиксирован 17 ноября 2019 года в городе Ухань (китайская провинция Хубэй). Им, как считается, был 55-летний мужчина.

Начиная с того дня, медики выявляли от одного до пяти случаев заражения ежедневно. К 15 декабря число инфицированных достигло 27, а к 20 декабря - 60.

При этом газета отмечает, что из первых девяти ноябрьских заразившихся тогда еще неизвестным вирусом - четырех мужчин и пяти женщин - ни один не был официально назван "нулевым пациентом". Все они были в возрасте от 39 до 79 лет, но до сих пор неизвестно, кто именно и сколько из них были жителями Уханя - эпицентра распространения коронавируса.

Как сообщают представители медицинского сообщества, китайские медики поняли, что столкнулись с новым инфекционным заболеванием только в конце декабря. Так, 27 декабря 2019 года врач из больницы провинции Хубэй Чжан Цзисиань сообщил китайским властям, что заболевание вызвано коронавирусом нового типа. К тому моменту насчитывалось уже более 180 инфицированных. Отмечается, что врачам не было известно обо всех случаях.

К 31 декабря 2019 года коронавирусом заразились 266 человек, а 1 января 2020 количество выявленных случаев достигло 381.

Отмечается, что данные по предположительному "нулевому пациенту" разнятся. Некоторые медики из Уханя установили 1 декабря днем первого подтвержденного случая коронавируса. Другие специалисты в сфере здравоохранения предполагают, что впервые с неизвестным вирусом в уханьской больнице столкнулись 16 декабря.

При этом, согласно данным сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый подтвержденный случай выявления коронавируса датируется 8 декабря. Как отмечает SCMP, организация не занимается самостоятельным отслеживанием заболевания, а полагается на данные из разных стран мира.

С тех пор данный вид коронавируса распространился по всему миру, привел к введению вынужденных ограничительных мер в большинстве стран мира и оказал мощное отрицательное воздействие на мировую экономику.

Согласно данным статистического сайта Worldometrer, по состоянию на 17 ноября 2020 года, то есть примерно за год с момента первого заражения, в мире выявили свыше 55 млн заражений коронавирусом, более 1,3 млн инфицированных скончались. При этом более 38,5 жителей планеты успешно переболели коронавирусом. На данный момент болеют свыше 15 млн человек, почти 100 тыс. из которых находятся в тяжелом состоянии.

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, как мог появиться этот вирус. Во многих странах в спешном порядке ведется разработка вакцин против него.

Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. До сих пор доподлинно неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19.

Власти США не раз выступали с критикой в отношении Китая за отсутствие транспарентности в том, что касается происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что вирус мог храниться в научной лаборатории Уханьского института вирусологии, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.

В конце апреля этого года стало известно, что в разведсообществе США полагают, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно. При этом отметили, что неизвестно, стала ли вспышка короновируса результатом контакта с зараженным животным или же результатом несчастного случая в лаборатории.

"Разведсообщество согласно с мнением многих ученых, которые считают, что вирус COVID-19 не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован. Оно продолжит тщательно изучать поступающую информацию и разведданные относительно того, началась ли вспышка с контакта с зараженными животными, или это стало результатом инцидента в лаборатории в Ухане", - говорится в заявлении, распространенном Управлением директора национальной разведки США.

До этого глава Госдепа США Майк Помпео обвинял китайское правительство в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса. Он утверждал, что Вашингтону известно о том, что первые признаки вируса "проявились в радиусе нескольких миль от Уханьского института вирусологии" и что "Коммунистическая партия Китая... рассматривала вариант, что этот институт был действительно источником" вируса. По словам госсекретаря, Пекин "не разрешил иностранным ученым пройти в лабораторию с целью оценить то, что там произошло, что там происходит".

Телеканал Fox News в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник. По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом распространения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а при помощи уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

В США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения.

В связи с этим в середине апреля президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. В Вашингтоне считают работу ВОЗ неэффективной, причем не только в ситуации с COVID-19.

В мае ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. 10 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о создании группы, которая займется изучением действий ВОЗ на фоне пандемии. Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не велось.

В августе ВОЗ заявляли, что готовят миссию для работы в Китае по прояснению обстоятельств происхождения коронавируса. О ходе и результатах миссии не сообщается.

В Китае считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане и отвергают обвинения Вашингтона. Глава МИД КНР Ван И заявлял, что враждебность в отношении определенных государств из-за коронавируса COVID-19 не поможет справиться с этим кризисом.