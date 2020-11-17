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12:14 17.11.2020

Шмыгаль анонсировал пять "цифровых решений" для обуздания эпидемии коронавируса

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Шмыгаль анонсировал пять "цифровых решений" для обуздания эпидемии коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство работает над введением цифровизации сбора информации об инфекционных заболеваниях, а также над введением электронного направления на ПЦР-тестирование.

"Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время", - сказал Шмыгаль в Верховной Раде во вторник.

В частности, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; о совершенствовании мобильного приложения "Дий вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; о запуске электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики для борьбы с коронавирусом; о введении электронного направления на ПЦР-тестирование, что даст возможность отслеживать очереди; о QR-кодах для публичных мест.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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