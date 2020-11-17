Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

Если в ближайшее несколько недель карантин выходного дня не покажет первые результаты, правительство начнет готовиться к более жестким карантинным ограничениям, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основная задача карантина выходного дня - сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших, зафиксировали на уровне не более 12-15 тыс. случаев в день. За ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех противоэпидемиологических правил. Если это не произойдет, начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям. Нам придется это сделать", - сказал он с трибуны Верховной Рады во вторник.

Премьер подчеркнул, что каждый день выполнения условий карантина оттягивает принятие более жестких мер.

Среди прочего Шмыгаль отметил, что сейчас нет необходимости развертывания мобильных госпиталей, но подготовка к такой возможности уже ведется.

Позже в "Телеграм-канале" премьер написал, что основная задача карантина выходного дня - сделать так, чтобы выйти на плато по количеству заболевших, то есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тыс. случаев в день, а не 12-15 тыс., как он заявил с трибуны парламента.