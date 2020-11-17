В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

90 из 1,143 тыс. киевлян, у которых за минувшие сутки диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, госпитализированы в больницы столицы, остальные помещены на самоизоляцию, под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Заболели: 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 422 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет. А также 43 девочки от пяти месяцев до 17 лет и 42 мальчиков от 21 дня до 17 лет", - написал Кличко в своем Телеграм-канале во вторник.

Из общего числа заболевших за сутки 45 - медицинские работники.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 164, в Деснянском - 155 и 139 случаев в Днепровском районе", - отметил Кличко.

Таким образом, подтвержденных с начала пандемии случаев заболевания COVID-19 в столице уже 52,642 тыс.

За сутки также зафиксировано 14 летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса в городе умерли 990 человек.

По словам городского головы, выздоровели за минувшие сутки 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 тыс. 126 жителей Киева.