События

12:00 17.11.2020

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

1 мин читать
В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

90 из 1,143 тыс. киевлян, у которых за минувшие сутки диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, госпитализированы в больницы столицы, остальные помещены на самоизоляцию, под контролем врачей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Заболели: 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 422 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет. А также 43 девочки от пяти месяцев до 17 лет и 42 мальчиков от 21 дня до 17 лет", - написал Кличко в своем Телеграм-канале во вторник.

Из общего числа заболевших за сутки 45 - медицинские работники.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 164, в Деснянском - 155 и 139 случаев в Днепровском районе", - отметил Кличко.

Таким образом, подтвержденных с начала пандемии случаев заболевания COVID-19 в столице уже 52,642 тыс.

За сутки также зафиксировано 14 летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса в городе умерли 990 человек.

По словам городского головы, выздоровели за минувшие сутки 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 тыс. 126 жителей Киева.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 17.11.2020
С момента появления COVID-19 прошел год, однако о его происхождении все еще неизвестно

С момента появления COVID-19 прошел год, однако о его происхождении все еще неизвестно

12:14 17.11.2020
Шмыгаль анонсировал пять "цифровых решений" для обуздания эпидемии коронавируса

Шмыгаль анонсировал пять "цифровых решений" для обуздания эпидемии коронавируса

12:12 17.11.2020
Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

11:21 17.11.2020
Правительство Украины разрешило закупать емкости для кислорода по упрощенной процедуре

Правительство Украины разрешило закупать емкости для кислорода по упрощенной процедуре

11:21 17.11.2020
Банки в Украине без проблем перенесли первый "карантин выходного дня" – глава НБУ

Банки в Украине без проблем перенесли первый "карантин выходного дня" – глава НБУ

11:02 17.11.2020
В ВСУ за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

10:31 17.11.2020
Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

10:25 17.11.2020
Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

10:08 17.11.2020
Министр охраны окружающей среды Абрамовский выздоровел от COVID-19

Министр охраны окружающей среды Абрамовский выздоровел от COVID-19

10:00 17.11.2020
Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре протестуют предприниматели, улица Грушевского перекрыта

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре протестуют предприниматели, улица Грушевского перекрыта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

Генсек ООН опасается обострения проблемы голода на планете из-за COVID-19

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Еврокомиссии указали на важность проведения всеобъемлющей судебной реформы в Украине

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

ГБР задержало руководителя областного управления "Укртрансбезопасности" на получении взяток более чем на 200 тыс. грн

В Киеве вечером 17 ноября ожидается мокрый снег

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о причастности Татьяны Черновол к поджогу офиса "Партии регионов"

Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

Число случаев COVID-19 в мире превысило 55 млн - университет Хопкинса

Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА