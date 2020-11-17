В Киеве вечером 17 ноября ожидается мокрый снег

В Киеве с вечера 17 ноября до утра 18 ноября ожидается мокрый снег, сообщает "Киевавтодор" со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Отмечается, что мокрый снег будет идти при температуре от +1° до -2°. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами", - указывается в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации последствий непогоды в распоряжении "Киевавтодора" имеются 544 единицы специальной техники.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.