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11:02 17.11.2020

В ВСУ за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из ранее заболевших военнослужащих скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Военнослужащий ВСУзаболел 14 октября 2020 года, лечился самостоятельно, за помощью обратился 19 октября 2020 года, и в дальнейшем был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с диагнозом: коронавирусная болезнь COVID-19, внебольничная правосторонняя пневмония. 17 ноября 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия. К сожалению, она не дала положительного результата. По имеющейся информации, он имел сопутствующие хронические заболевания", - указывается в сообщении.

Среди заболевших за минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 22 человека. На лечении дома, под контролем медицинской службы, находятся 107 человек, в том числе 18 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Одесской области, 15 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, 7 военнослужащих и 7 работников ВСУ в Киевской области.

Всего по состоянию на 10:00 17 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеет 2401 человек. Выздоровели за период пандемии 5614 человек, летальных случаев – 24. На изоляции, в том числе самоизоляции – 368 человек.

 

Теги: #всу #коронавирус
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