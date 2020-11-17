События

10:31 17.11.2020

Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

1 мин читать
Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

Кабинет министров Украины выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера на внеочередном заседании Кабмина на обустройство мобильных госпиталей выделили 118 млн грн. Они будут обустроены в Киеве, Одессе и Краматорске",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

Помимо этого, по словам министра, в понедельник вступило в действие постановление правительства, которым повышены зарплаты для семейных врачей.

"Ранее капитационная ставка на одного больного составляла 600 грн, сейчас, начиная с 1 ноября и до конца года, она будет составлять 651 грн. Медицинскую помощь пациенту предоставят, даже если у него нет семейного врача",- добавил Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 17.11.2020
Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

12:00 17.11.2020
В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

11:21 17.11.2020
Правительство Украины разрешило закупать емкости для кислорода по упрощенной процедуре

Правительство Украины разрешило закупать емкости для кислорода по упрощенной процедуре

11:21 17.11.2020
Банки в Украине без проблем перенесли первый "карантин выходного дня" – глава НБУ

Банки в Украине без проблем перенесли первый "карантин выходного дня" – глава НБУ

11:02 17.11.2020
В ВСУ за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

10:25 17.11.2020
Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

10:08 17.11.2020
Министр охраны окружающей среды Абрамовский выздоровел от COVID-19

Министр охраны окружающей среды Абрамовский выздоровел от COVID-19

10:03 17.11.2020
Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

09:43 17.11.2020
Число случаев COVID-19 в мире превысило 55 млн - университет Хопкинса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 55 млн - университет Хопкинса

09:23 17.11.2020
Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины не исключил более жестких ограничений, если карантин выходного дня не покажет результат

В Киеве за сутки госпитализировано 90 из 1143 заболевших COVID-19 – мэр

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

Генсек ООН опасается обострения проблемы голода на планете из-за COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве вечером 17 ноября ожидается мокрый снег

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о причастности Татьяны Черновол к поджогу офиса "Партии регионов"

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре протестуют предприниматели, улица Грушевского перекрыта

Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Советники Трампа убедили его отказаться от нанесения ударов по Ирану

В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА