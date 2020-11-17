Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе, Краматорске – Степанов

Кабинет министров Украины выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера на внеочередном заседании Кабмина на обустройство мобильных госпиталей выделили 118 млн грн. Они будут обустроены в Киеве, Одессе и Краматорске",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

Помимо этого, по словам министра, в понедельник вступило в действие постановление правительства, которым повышены зарплаты для семейных врачей.

"Ранее капитационная ставка на одного больного составляла 600 грн, сейчас, начиная с 1 ноября и до конца года, она будет составлять 651 грн. Медицинскую помощь пациенту предоставят, даже если у него нет семейного врача",- добавил Степанов.