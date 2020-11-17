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10:31 17.11.2020

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о причастности Татьяны Черновол к поджогу офиса "Партии регионов"

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Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о причастности Татьяны Черновол к поджогу офиса "Партии регионов"

Народный депутат Украины VIII созыва, активистка Революции достоинства Татьяна Черновол заявила, что правоохранители завершили досудебное расследование в производстве о поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году.

"Следствие завершило досудебное расследование против меня в деле штурма офиса Партии регионов во время массовых убийств на Майдане 18 февраля 2014 года. После моего ознакомления с делом его передадут в суд. Очевидно, в Печерский. Об этом мне сообщили в ГБР сегодня", - написала Черновол в соцсети Facebook вечером в понедельник.

"Прокурор добавил, что квалификацию менять не будет, то есть власть планирует в турборежиме осудить меня по статье умышленное убийство", - добавила она.

Как сообщалось, 10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля: прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест Черновол. 30 июля Печерский райсуд сократил для нее время пребывания под ночным домашним арестом на час.

 

Теги: #черновол #полиция #поджог #партия_регионов
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