События

10:25 17.11.2020

Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

1 мин читать
Рада во вторник заслушает информацию Кабмина о выполнении мер противодействия COVID-19 и причинах введения карантина выходного дня

Верховная Рада на заседании во вторник заслушает информацию Кабинета министров Украины относительно состояния обеспечения правительством выполнения постановления парламента №937-IX от 20 октября "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

Как сообщается в повестке для заседания, обнародованной на сайте парламента, депутаты также заслушают информацию Кабмина о причине ужесточения карантинных мер по выходным дням и ограничительных мерах, предусмотренных правительственным постановлением от 11 ноября №1100 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641".

Планируется также заслушать информацию об использовании средств госбюджета, выделенных на меры по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Согласно повестке дня, парламент во вторник также рассмотрит проекты постановлений авторства нардепа Ярослава Железняка об усилении противоэпидемических мер и о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью подготовки к такому усилению.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект №3486 авторства главы комитета соцполитики Татьяны Третьяковой о защите населения в период карантина.

 

Теги: #верховная_рада #коронавирус #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 17.11.2020
Министр охраны окружающей среды Абрамовский выздоровел от COVID-19

Министр охраны окружающей среды Абрамовский выздоровел от COVID-19

10:03 17.11.2020
Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

09:43 17.11.2020
Число случаев COVID-19 в мире превысило 55 млн - университет Хопкинса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 55 млн - университет Хопкинса

09:23 17.11.2020
Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

08:30 17.11.2020
В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

04:36 17.11.2020
Байден призвал Трампа к взаимодействию по COVID-19

Байден призвал Трампа к взаимодействию по COVID-19

01:27 17.11.2020
Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

00:12 17.11.2020
При отмене усиленного карантина заболеваемость COVID-19 возрастет до 30 тыс. больных в день, убежден Степанов

При отмене усиленного карантина заболеваемость COVID-19 возрастет до 30 тыс. больных в день, убежден Степанов

23:24 16.11.2020
На Буковине зафиксировали 365 новых случаев COVID-19 за сутки

На Буковине зафиксировали 365 новых случаев COVID-19 за сутки

22:09 16.11.2020
На Херсонщине за сутки подтверждено 231 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 231 новых случаев заболевания коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

Генсек ООН опасается обострения проблемы голода на планете из-за COVID-19

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 2 га вдоль линии разграничения – штаб ООС

В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель рыбы - Госрыбагентство Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о причастности Татьяны Черновол к поджогу офиса "Партии регионов"

Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре протестуют предприниматели, улица Грушевского перекрыта

Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Советники Трампа убедили его отказаться от нанесения ударов по Ирану

В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Тихановская планирует встретиться с премьером Швеции и обсудить санкции против Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА