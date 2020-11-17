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09:43 17.11.2020

Число случаев COVID-19 в мире превысило 55 млн - университет Хопкинса

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Число случаев COVID-19 в мире превысило 55 млн - университет Хопкинса

С момента первого выявленного случая заражения коронавирусом COVID-19 прошел ровно год, за это время в мире выявили свыше 55 млн случаев заражения инфекцией.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во вторник общее число случаев коронавируса достигло отметки в 55 млн 24 тыс. 738. Более 1 млн 327 тыс. 253 инфицированных скончались.

Между тем, 35 млн 351 тыс. 557 человек успешно выздоровели, переболев коронавирусом. Это составляет более 64% от общего числа заразившихся.

На первом месте по темпам распространения коронавируса стоят США, там за время пандемии диагностировали более 11 млн заражений, число летальных исходов среди заболевших превышает отметку в 247 тыс. Более 4,2 млн заболевших американцев выздоровели.

Индия и Бразилия занимают второе и третье место по выявленным случаям заражения. В Индии коронавирус за время пандемии диагностировали у более 8,8 млн жителей страны, причем почти 8,3 млн из них выздоровели. Количество случаев смерти среди инфицированных достигло отметки в 130,5 тыс.

В Бразилии за время пандемии выявили свыше 5,8 млн случаев коронавируса, при этом более 5,3 млн заболевших выздоровели. Число скончавшихся инфицированных составляет более 166 тыс.

Нулевой пациент с неизвестным тогда коронавирусом был выявлен ровно год назад в городе Ухань (китайская провинция Хубэй). Тогда газета South China Morning Post написала о поступившем в больницу 55-летнем мужчине с необычными симптомами. Через некоторое время в Ухане были зарегистрированы первые случаи заражения.

С тех пор этот коронавирус распространился по всему миру, привел к введению вынужденных ограничительных мер и оказал мощное отрицательное воздействие на мировую экономику.

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, как мог появиться этот вирус. Во многих странах в спешном порядке ведется разработка вакцин против него.

Теги: #коронавирус
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