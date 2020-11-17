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09:23 17.11.2020

Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

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Медики в Европе и Америке работают на пределе возможностей в условиях COVID-19 - ВОЗ

Ситуация в Европе, а также в Южной и Северной Америке вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку системы здравоохранения в ряде стран работают на пределе возможностей, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Прямо сейчас мы чрезвычайно обеспокоены ростом числа случаев COVID-19, который мы наблюдаем в некоторых странах. В особенности это заметно в Европе, Южной и Северной Америке, где медработники и службы здравоохранения доведены до критической точки", - сказал он на пресс-конференции.

Глава ВОЗ отметил при этом, что "поступают воодушевляющие новости о вакцинах", и добавил, что "пришло время инвестировать в системы здравоохранения, чтобы избежать в дальнейшем новой волны вируса".

По данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, за время пандемии в мире зафиксировано 55,1 млн случаев заражения COVID-19. Более 1,3 млн человек скончались, еще 38 млн выздоровели.

Теги: #сша #ес #коронавирус
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