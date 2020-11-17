В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

Киевские спасатели ликвидировали пожар на третьем этаже 9-этажного жилого дома по ул. Энтузиастов, 3, где в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Во время тушения с верхних этажей здания были спасены 4 человека, из них 3 детей. Также, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали 8 человек на безопасное расстояние", - сказано в сообщении службы в Фейсбуке.

Отмечается, что инцидент произошел 17 ноября в 01:31, а в 2:14 пожар ликвидировали.

На месте происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники а также 25 человек личного состава.