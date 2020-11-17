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08:30 17.11.2020

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

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В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 11 968 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 786 человека, умерли 159 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали - 1610 человек, летальных случаев – 159, выздоровели – 6786 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее зафиксировано 9 832 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 15 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 14 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 12 524 человек, 13 ноября зафиксировано 11 787 случаев инфицирования; 12 ноября было 11 057 новых случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 557 657 человек, 9 856 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 250 983 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/821225878420409 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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