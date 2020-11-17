События

07:15 17.11.2020

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Отмечается, что за текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1000629463763003

Теги: #оос #сводка #украина
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