Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Отмечается, что за текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1000629463763003