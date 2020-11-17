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06:55 17.11.2020

Советники Трампа убедили его отказаться от нанесения ударов по Ирану

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Ближайшим советникам Дональда Трампа удалось убедить президента в нецелесообразности нанесения удара по ядерному объекту Ирана, сообщила газета The New York Times со ссылкой на четырех информированных источников.

Издание пишет, что Трамп спросил у советников на встрече в Овальном кабинете в минувший четверг, "есть ли у него варианты принятия мер против главного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели".

Встреча, на которой присутствовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, состоялась на следующий день после того, как инспекторы МАГАТЭ сообщили о том, что запасы урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные ядерным соглашением по иранской ядерной программе. США вышли из этого соглашения в 2018 году.

Присутствовавшие на встрече предупредили Трампа, что удар по объектам Ирана "может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства", отметила газета.

По мнению The New York Times, удар "почти наверняка" был бы нацелен на иранский ядерный объект в Натанзе.

Газета пишет, ссылаясь на сообщения источников, что Трамп, "возможно, все еще ищет способы нанести удар по объектам иранцев и их союзников, включая ополченцев в Ираке".

Она обращает внимание, что нанесение удара по Ирану "настолько отравит отношения США с Тегераном, что избранному президенту Джо Байдену будет гораздо труднее возродить соглашение по иранскому атому от 2015 года, что он обещал сделать".

Теги: #сша #трамп #удар #иран
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