В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

В Московском районе Харькова злоумышленник избил 71-летнего заведующего кафедрой одного из городских вузов, который скончался в больнице в результате тяжких телесных повреждений, полиция устанавливает личность убийцы, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"71-летний заведующий кафедрой одного из харьковских вузов получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который в Московском районе Харькова напал на пожилого мужчину", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала "скорую помощь". Мужчина был госпитализирован в Харьковскую больницу, где 16 ноября скончался.

По данному факту следователь Московского отдела полиции проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.