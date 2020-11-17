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04:36 17.11.2020

Байден призвал Трампа к взаимодействию по COVID-19

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Байден призвал Трампа к взаимодействию по COVID-19

 

Кандидат от Демократической партии, объявивший о своей победе на выборах президента США, Джо Байден предупредил, что нежелание Дональда Трампа принять результаты выборов 2020 года может помешать новой администрации в борьбе с коронавирусом.

"Еще больше людей может погибнуть, если мы не будем координировать свои действия", - сказал Байден журналистам в понедельник на пресс-конференции в Делавэре.

Он отметил, что координация очень важна и должна быть налажена как можно быстрее.

Байден заявил, что если ждать до его инаугурации, которая состоится 20 января, то план по распространению вакцины от коронавируса отстанет на полтора месяца.

"Было бы намного проще, если бы президент (Трамп - ИФ) принимал участие", - отметил Байден.

Он также похвалил губернаторов-республиканцев, которые потребовали от граждан своих штатов носить маски, выделив Дуга Бургума из Северной Дакоты, Гэри Герберта из Юты и Майка Девайна из Огайо.

Байден раскритиковал советника Трампа по коронавирусу Скотта Атласа за то, что тот призвал людей в твиттере "восстать" против приказов губернаторов об обязательном ношении масок.

Он охарактеризовал экономику США как "балансирующую на грани".

По его мнению, восстановление американской экономики зависит от возвращения рабочих на места, а это возможно после победы над COVID-19.

Кандидат в президенты США призвал Конгресс принять пакет мер по борьбе с коронавирусом.

"Мы можем оказать немедленную помощь, и это нужно сделать быстро", - сказал Байден.

Теги: #сша #байден #коронавирус
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