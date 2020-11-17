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03:36 17.11.2020

Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

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Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского актера Павла Трубинера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности украинского государства, сообщила пресс-служба минкульта.

"26 октября в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября № 2306 российского актера включили в перечень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно ст. 15 Закона Украины "О кинематографии", минкульт осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Теги: #минкульт #рф #украина #актер
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