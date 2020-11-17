Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

Осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.

"Я начал говорить, что Минздрав будет предлагать введение карантина выходного дня за неделю", - сказал он.

Степанов отметил, что данные о снижении мобильности населения в первые дни карантина выходного дня были зафиксированы "по сравнению с прошлым и позапрошлыми выходными", а не по сравнению с будними днями.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что за первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27%: в первую "карантинную" субботу мобильность населения снизилась на 18%, в воскресенье – на 27%.