На счетах НСЗУ около 14 млрд грн, средств на оплату медуслуг хватает до конца года

На счетах Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в настоящее время находится около 14 млрд грн, средств на оплату медицинских услуг хватает до конца года, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На сегодня средств на счетах НСЗУ есть около 14 млрд грн, по расчетам, этого полностью хватает даже с растущим количеством заболевших, чтобы до конца года обеспечить оплату медуслуг по лечению COVID-19 и других медуслуг тоже", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что "в случае, если будет потребность, я уверен, что по представлению правительства и Верховная Рада обеспечит все расходы, чтобы НСЗУ их оплатила соответствующим медучреждения, которые оказывают медуслуги".

Как сообщалось, и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский сообщил, что НСЗУ не хватает коло 5,6 млрд грн для оплаты медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.