Зеленского просят разобраться с загрязнением воздуха предприятиями в Харькове и Запорожье – петиции

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Президента Украины Владимира Зеленского просят вмешаться в ситуации с загрязнением воздуха промышленными предприятиями в Харькове и Запорожье.

Так, на сайте президента свыше необходимых 25 тыс. голосов набрала петиция авторства Александра Константинова от 27 августа. В ней обращают внимание главы государства на то, что работа частных химических предприятий ООО "Харьковский лакокрасочный завод "Фарбосс", ПАО "Слобожанский коксовый завод", ООО ТД "Термолайф-Украина" и ООО "Завод Эластомер", которые находятся непосредственно на территории Новобаварского района Харькова, при отсутствии контроля со стороны государственных органов привела к "неконтролируемому резкому ухудшению состояния чистоты воздуха в прилегающих к этим предприятиям районах города, росту показателей заболеваемости онкологическими, сердечно-сосудистыми, аллергическими болезнями, а также легких и верхних дыхательных путей".

Автор петиции предлагает разрешить этим предприятиям работать дальше при условии установки систем технического контроля наличия и состояния работы очистных сооружений на каждом предприятии с предоставлением общественного доступа в режиме 24/7.

"При отсутствии очистных сооружений, или их неэффективной работы, деятельность соответствующего предприятия прекратить; до установления систем технического контроля наличия и состояния работы очистных сооружений, производственную деятельность соответствующего предприятия ограничить; для реализации дать соответствующие указания Кабинета министров Украины и профильному комитету Верховной Рады Украины", - говорится в обращении.

Также 25 тыс. голосов набрала петиция Валентина Вербы от 18 августа с призывом "остановить отравление жителей Запорожья из-за заводов".

"Господин президент, мы, жители Запорожья, просим Вас проконтролировать выполнение заводами экологических норм. Проконтролировать использование необходимых фильтров, так как, честно говоря, уже нечем дышать", - отмечается в петиции.