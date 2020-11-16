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22:09 16.11.2020

На Херсонщине за сутки подтверждено 231 новых случаев заболевания коронавирусом

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На Херсонщине за сутки подтверждено 231 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области в четверг, 29 октября, лабораторно подтвердились 231 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"За последние сутки проведено 1379 ПЦР-исследований и 969 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 231 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 15 детей и 16 медицинских работников", - сказано в сообщении.

Как отмечается, состояние больных удовлетворительное, 216 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным наблюдением врачей. В больницы госпитализированы 15 человек.

Кроме того, семь человек умерли от COVID-19 и 63 человека выздоровели.

"Сейчас в области 7357 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - подчеркнули в ОГА.

Теги: #коронавирус #херсонская #украина
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